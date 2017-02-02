Ижевск. Удмуртия. Нескольких сотрудников министертства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии задержали в четверг, 2 февраля, после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причина визита силовиков в дорожное ведомство республики пока неизвестна.

«Разработкой операции занимались оперативники регионального управления ФСБ России и следователи республиканского управления Следственного комитета России. Силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии», - рассказал собеседник агентства.

Информагентство «Сусанин» пока не располагает официальными комментариями правоохранительных ведомств региона.

Дозвониться до пресс-секретаря министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии на момент публикации новости корреспонденту информагентства «Сусанин» не удалось.

Исполняющий обязанности главы регионального Миндортранса Алексей Горбачев в телефонной беседе с журналистом «Сусанина» пояснил, что он не может говорить, так как находится на совещании.

В октябре 2016 года правоохранительные органы республики задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Позже Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения для чиновника с заключения под стражу на домашний арест.