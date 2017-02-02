Беркли. США. Калифорнийский университет закрыли из-за вспыхнувших массовых беспорядков. Студенты, возмущенные присутствием одного из журналистов, начали кидать петарды на территории заведения.

Как сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу управления полиции Беркли, из-за протестов университет закрыли. В настоящее время действует запрет на вход и выход в здания кампуса.

Поводом для беспорядков стала лекция консервативно настроенного редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса. Представителя СМИ из Беркли пришлось срочно эвакуировать.

Как пояснил советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, который ранее возглавлял Breitbart News, многие демонстранты выступали против президента-республиканца.

После кидания петард и поджога почтового ящика протестующие начали успокаиваться и пошли в южную часть города, а затем стали возвращаться к студенческому городку.

Milo Yiannopoulos @ UC Berkeley: Violence AGAIN from protesters