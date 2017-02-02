США. Дочь известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне снялась в провокационном видео. Рекламный ролик на своем канале разместил LOVE Magazine.

На съемках Систин Сталлоне (Sistine Rose Stallone) предстала в бунтарском образе юной хулиганки. Стройное тело модели стилисты облачили в черное кружевное белье и перчатки, добавив к ним кожаную куртку с мехом. Систин выступает в смелых позах и мастерски позирует перед камерой.

Отметим, что 18-летняя дочь звезды боевиков с юных лет начала карьеру модели. На славу своего знаменитого отца она ставку не делает, а напротив, намерена добиться всего сама.

Sistine Stallone "Alternative version" (LOVE Advent 2016)