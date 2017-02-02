Москва. Эротический журнал Playboy станет выходить в России реже. Из-за падения спроса издание будет выпускаться один раз в квартал. Ранее он выходил в стране ежемесячно, пишет RNS.

Как сообщил на своем сайте холдинг Burda, выпускающий журнал, владеющая брендом Playboy американская медиакомпания продлила лицензию российского издания на текущий год.

Мужской журнал Playboy издается в России с 1995 года. По данным самого издания, средний возраст читателей — 33 года. За последние пять лет аудитория снизилась с почти 1 миллиона человек, до 670 тысяч.