Москва. Антимонопольная служба возбудила дело о закупках компьютеров и программного обеспечения для федеральных ведомств России. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, пишет Интерфакс.

По его словам, разбирательство ведется по приобретению техники для налоговой и таможенной служб, а также Пенсионного фонда.

В нарушениях подозреваются те же компании, которые участвовали в торгах российского центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК. ФАС подозревает, что за ними кроются производители Lenovo и Hewlett-Packard (HP). Именно их представители, как полагают антимонопольщики, давали указания участникам торгов о назначаемых ценах.