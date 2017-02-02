Вараксино. Удмуртия. Птицефабрика «Вараксино» (входит в агрохолдинг «КОМОС ГРУПП») прошла проверку перед приемом суточных цыплят из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

По данным ведомства, партию суточных цыплят планируется завезти в период с 15 по 25 февраля.

«Эта птицефабрика – крупнейшее предприятие республики данного профиля. Она специализируется на производстве и реализации яйца куриного и входит в десятку крупнейших производителей яйца в России», - отмечается в сообщении управления.

После проведенной проверки специалисты ведомства сделали вывод, что птицефабрика «Вараксино» является благополучной по инфекционным заболеваниям птиц, на предприятии «имеются необходимые условия для приема и содержания ввозимых цыплят из Германии и проведения карантинных мероприятий».

В настоящее время на птицефабрике содержатся 2,2 млн голов птицы. Новая партия цыплят сначала отправится на площадку для карантина.