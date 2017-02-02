Ижевск. Удмуртия. Пьяная женщина-сторож детского сада в Удмуртии упала с подоконника и сломала ребра. Как рассказала на пресс-конференции руководитель государственной инспекции труда республики Светлана Шекунова, также пострадавшая повредила позвоночник и получила сотрясение.

Экспертиза показала, что в организме женщины было 4,2 промилле алкоголя. По словам Шекуоновой, это почти смертельная доза.

«Она сломала несколько ребер и есть травма позвоночника. И конечно удар головой – сотрясение головы», - рассказала руководитель регионального ГИТ.

Всего за 2016 год расследовано118 несчастных случаев на производстве, такая же цифра была в 2015 году. Из них 72 тяжелых, 18 смертельных и 4 групповых. Среди предприятий, где больше всего происходит травм, лидерами стали обрабатывающие, сельскохозяйственные и строительные организации.