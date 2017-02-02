Филиппины. Известный своими скандальными выходками президент Филиппин Родриго Дутерте решил использовать для борьбы с наркоторговлей регулярную армию. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет Лента.

Глава островного государства заявил, что указ об использовании вооруженных сил будет подписан им в ближайшее время. При этом, военное положение вводиться не будет.

Применение армии Дутерте объяснил тем, что наркотики превратились на Филиппинах в угрозу национальной безопасности. При этом полиции президент страны доверять больше не может, поскольку 40% стражей порядка коррумпированы и «столь же подлы, как и главари банд наркоторговоцев».

Кампания по борьбе с запрещенными веществами началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента его избрания главой государства полицейские убили в ходе спецопераций более 2 тыс. человек. 10 января филиппинский лидер поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

Напомним, что Родриго Дутерте знаменит в мире своими громкими высказываниями. В частности, ранее он заявлял, что сожжет ООН, сравнивал сравнил себя с Гитлером и признался в убийствах подозреваемых.