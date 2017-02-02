Ижевск. Удмуртия. Кандидатуру Рафиса Касимова на пост заместителя председателя правительства Удмуртии вновь вынесут на рассмотрение депутатов Госсовета региона. Об этом рассказал в четверг, 2 февраля, во время заседания парламентской комиссии по агропромышленному комплексу председатель законодательного органа власти республики Владимир Невоструев.

По его словам, вопрос о назначении Касимова на должность зампреда регионального кабинета министров рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета 9 февраля.

«Человек работает больше года, за это время Рафис Зинатуллович уже хорошо вписался в правительство, многие вопросы уже знает, даже если ситуацию по теплу в городе посмотреть, она находится под жёстким контролем. Поэтому хотелось бы, чтобы мы на сессии его поддержали, это просьба и главы республики», - сказал Невоструев.

В августе прошлого года премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев рассказал журналистам, что республиканские власти вновь выдвинут Рафиса Касимова на пост вице-премьера на осенней сессии Госсовета.

21 июня 2016 года депутаты Госсовета Удмуртии не согласовали кандидатуру исполняющего обязанности министра лесного хозяйства республики Рафиса Касимова на должность вице-премьера регионального правительства. За Касимова проголосовали 42 парламентария, против — 34. Для согласования требовалось одобрение не менее 46 народных избранников.

Кандидатуру Касимова на этот пост внес глава региона Александр Соловьев. Предложение руководителя республики вызвало неоднозначную реакцию среди парламентариев, которые обсуждали целесообразность такого назначения около часа.

Позже, комментируя решение народных избранников, председатель республиканского парламента Владимир Невоструев сказал, что экс-министр лесного хозяйства региона не смог представить себя депутатам.

Должность вице-премьера, курирующего, в числе прочего, вопросы ЖКХ, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, торговли и природных ресурсов, а также действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, осталась свободной после ухода 18 февраля 2016 года по собственному желанию Андрея Сивцова. Это случилось после череды критики действий правительства и его лично со стороны главы региона и представителей федеральных структур из-за срыва прохождения отопительного сезона в Ижевске.