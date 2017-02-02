США. Фотография беременной певицы Бейонсе Ноулз, известной как Beyonce, побила рекорд сети Instagram по количеству лайков. Изображение, которое она опубликовала 14 часов назад, оценили уже 7,4 млн человек.

На снимке Бейонсе предстала в образе Мадонны в стиле Возрождения. Фотография сделана на фоне цветов, а сама певица, хоть и вышла в белье, целомудренно прикрыла голову вуалью.

«Мы хотели бы поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены дважды», - написала Бейонсе о малышах, которых они ждут вместе с репером Jay-Z.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters