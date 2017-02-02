Ижевск. Удмуртия. Порыв водопровода произошел на улице Степной в Ижевске. Как сообщила журналисту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь «Ижводоканала» Елена Торова, из-за аварии без воды остались детский сад №43, школа №20 и пять жилых домов.

«На месте аварии работает бригада, две единицы техники, там зачищается территория от наледи и воды. В течение дня последствия порыва будут устранены и подача воды будет восстановлена», - сказала Торова.

В детском саду сообщили, что сейчас всех детей забрали домой. Завтра учреждение работать не будет, а тех, кто не могут оставить детей дома, ждут в детском саду №105.