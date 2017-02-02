Санкт-Петербург. Федеральная служба безопасности начала проверку по поводу незаконной продажи исторических строений в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Взгляд.

Сообщается, что в деле замешаны чиновники комитета культуры Петербурга, которые, по словам источника, могли помогать частным компаниям в приобретении зданий, максимально обесценивая объекты. Он также отметил, что количество подозреваемых пока неизвестно, но «в подобные махинации может быть вовлечено более десятка человек», причем «не только из комитета Петербурга».

В петербургском управлении ФСБ данную информацию не подтверждают. Кроме того, другой знакомый с ситуацией источник обратил внимание на отсутствие конкретики в сообщении о проверке, что может свидетельствовать о его ложности.