Ижевск. Удмуртия. Почти 2 тонны оружия сожгли в печах завода «Ижсталь». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Переплавке было подвергнуто оружие и боеприпасы, изъятые в рамках расследования уголовных дел. Также, среди уничтоженного находилось и добровольно сданное гражданами оружие», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в 2016 году на территории региона полицейские пресекли 270 преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Жители Удмуртии на возмездной основе добровольно сдали 16 единиц оружия. Кроме того, от граждан принято 902 боеприпаса, 2,5 кг взрывчатых веществ, 83 взрывных устройства.