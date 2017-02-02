Москва. Хит группы «Ленинград» песня «В Питере – пить» стала победителем рейтинга повторов, составленным российским поисковиком Яндекс. Он был выпущен специально к отмечаемому сегодня, 2 февраля, Дню сурка, сообщает Радио1.

Аудиосервис на основании своих статистических данных составил список композиций, которые пользователи чаще всего ставили на репит (от англ. Repit – повтор). Неоспоримым лидером рейтинга стала песня «В Питере пить», которую пользователь сети Павел Пермяков прослушал за последний год 1186 раз. Стоит отметить, что творение «Ленинграда» популярно и в видео-версии. Так, клип песни на Youtube посмотрели более 34 млн человек.

На втором месте не песня, а звук. Пользователь «Яндекс.Музыки» из Петербурга 1066 раз прослушал релаксирующую мелодию шума моря.

Кроме того, эксперты «Яндекс.Музыки» подсчитали, что слушатель из Пермского края 635 раз включал «Мне нравится, что вы больны не мной», в Северной Осетии есть пользователь, который 461 раз включил «Женщина, я не танцую».

Вечерний Ургант. Группировка Ленинград - В Питере - Пить (24.06.2016)

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», песня «В Питере – пить» популярна не только в оригинальном варианте. На нее уже созданы пародии, в том числе, хором Русской Армии.

ХОР РУССКОЙ АРМИИ (cover ЛЕНИНГРАД - В Питере пить / петь)