Ижевск. Удмуртия. «Ижтрейдинг» в Ижевске обязали выплатить 85 тыс. рублей штрафа после пожара на складе из-за нарушений трудового законодательства. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель государственной инспекции труда в Удмуртии Светлана Шекунова.

На сгоревшем складе провели расследование, в результате которого были найдены многочисленные нарушения.

«Во-первых, не обучен был персонал […]. Далее, отсутствовала необходимая документация перепланировки этого помещения», - отметила Шекунова.

Отметим, что размер штрафа обусловлен тем, что ответственный — индивидуальный предприниматель, а не юридическое лицо.

«14 нарушений требований трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов выявлено. И соответственно виновное лицо привлечено к административной ответственности», - отметила Шекунова.

Сейчас ведется пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, что возгорание на торговом складе произошло 27 ноября 2016 года. Пожарные выехали по вызову, которому автоматически присвоили ранг № 2. При прибытии на место, оказалось, что горят помещения склада на большой площади. На место направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Удмуртии. 15:50 ранг пожара повысили до «Вызов №3» — потребовались дополнительные силы.

Звенья газодымозащиты, обследовавшие помещения, спасли из помещения 5 человек. Всех направили в 6-ю ижевскую городскую больницу. Один из пострадавших скончался в пути.

Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники. Позднее, СК России озвучил предварительную версию причины возникновения пожара - неисправность электропроводки. Полностью ликвидировать пожар на складе удалось лишь в 1:19 ночью в понедельник, 28 ноября. Привлекались 177 человек и 51 единица техники.

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