Ижевск. Удмуртия. Обыски и задержания в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии в четверг, 2 февраля, могут быть связаны с расследованием коррупционных преступлений. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, с расследованием каких именно коррупционных преступлений связан визит правоохранительных органов в министерство.

Правоохранительные органы республики пока не комментируют ситуацию. Пресс-секретарь Миндотранса Удмуртии Елизавета Нижегородцева в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин» в ответ на просьбу рассказать о проведении оперативных мероприятий в ведомстве сказала, что «у нас такой информации нет».

В октябре 2016 года правоохранительные органы республики задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Позже Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения для чиновника с заключения под стражу на домашний арест.