Лондон. Великобритания. Британская палата общин одобрила во втором чтении законопроект о выходе из Евросоюза. В итоге за запуск Brexit проголосовали 498 парламентариев, а против – 114. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщат Росбалт.

Теперь документ перейдет на рассмотрение парламентским комитетам, которые могут предложить поправки. На это, предположительно, уйдет неделя. 8 февраля законопроект должен отправиться на рассмотрение палаты лордов.

После завершения голосования, решение палаты общин прокомментировал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Это событие он назвал историческим. «Подавляющее большинство проголосовало за продолжение переговоров по Brexit», - цитирует руководителя внешнеполитического ведомства Life.