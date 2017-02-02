Ижевск. Удмуртия. Женщина погибла при столкновении грузовика и «Лады Гранты» в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на 71 км дороги Ижевск-Ува.

Известно, что 2 февраля в 9:15 автомобиль «Лада», за рулем которого находилась женщина 1961 года рождения, столкнулся с «МАНом».

«Женщина 1961 года рождения завершая маневр «обгон» при возвращении на свою полосу, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Женщина погибла в ДТП на трассе Ижевск-Ува