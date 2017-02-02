Лондон. Великобритания. Известная писательница Джоан Роулинг ответила своим возмущенным фанатам. Автор книг о волшебнике Гарри Поттере высказала мнение о тех, кто предлагает сжигать ее произведения, пишет Газета.ру.

Поводом для гневных обращений поклонников стали высказывания Роулинг об избранном президенте США Дональде Трампе. По ее словам, если американский лидер появится в Лондоне, то она готова оказать ему всяческую поддержку. Британцев, невзлюбивших Трампа, это очень разозлило. Роулинг уточнила, что хоть и находит президента США «оскорбительным и нетерпимым», но его свобода самовыражаться также защищает ее собственную свободу «называть его ханжой и фанатиком».

За это фанаты обещали сжечь книги и диски о Гарри Поттере. Писательница ответила с юмором: «У меня по-прежнему ваши деньги, поэтому непременно займите мою зажигалку».

Кроме того, Роулинг пошутила, что в будущем книги о Гарри Поттере станут продаваться парами, одна копия будет для чтения, вторая – для сожжения. По словам писательницы, это для тех, кому нравится волшебство, но не мораль о восхождении и падении автократов.

Это не первый случай с сожжением книг поттерианы. В 2001 году христианские группы назвали их «сатанистскими».