Пермский край. Пермское управление антимонопольной службы возбудило дело о незаконной передаче электросетей. Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, в разбирательстве фигурируют Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Департамент имущественных отношений Администрации Перми, а также МП «Водоканал» и ОАО «МРСК Урала».

По данным ФАС, в июне 2015 года «Водоканал» с согласования чиновников передал 2024 единицы муниципального электросетевого оборудования Перми в аренду ОАО «МРСК Урала». Туда вошли кабельные и воздушные линии, линии электропередачи, сети электроснабжения, трансформаторные подстанции. Общая стоимость имущества оценивается в 19,9 млн рублей.

«Процедура была осуществлена без проведения торгов, что противоречит действующему законодательству», - говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольщики полагают, что чиновники, Водоканал и электрокомпания действовали в сговоре. По результатам рассмотрения дела сети могут быть возвращены городу.