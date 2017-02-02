Брюссель. Между Грузией и Евросоюзом будут установлены безвизовые отношения. Соответствующее решение в четверг, 2 февраля, принял парламент ЕС, пишет Интерфакс.

Без получения специальных разрешений жители Грузии смогут посещать страны действия шенгенского договора. Однако, предполагается, что произойдет это не раньше конца марта в связи с необходимостью решения ряда технических вопросов.

Вместе с тем, европарламентарии предупредили, что безвизовый режим приостановят как только появятся какие-то нарушения.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на специальном брифинге поздравил всех граждан с принятым Европарламентом решением. По его словам, отмена виз с ЕС коснется также жителей Абхазии и Южной Осетии. «Либерализация виз будет доступна и нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях», - сказал он.