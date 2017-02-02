Ижевск. Удмуртия. Правоохранители прокомментировали задержание сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

«Следователем готовятся материалы для предъявления им обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», - отмечается в сообщении.

В задержании чиновников приняли участие сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике, оперативники регионального управления ФСБ России, а также бойцы СОБРа Росгвардии.

Как уточняет пресс-служба республиканского МВД, двух чиновников и одного бизнесмена поместили в изолятор временного содержания. Их подозревают в получении взятки и посредничестве при её получении.

«Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных преступлений, составляет 7 лет лишения свободы», - отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее стало известно, что нескольких сотрудников министертства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии задержали в четверг, 2 февраля, после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева. Позже появилась информация о том, что обыски и задержания могут быть связаны с расследованием коррупционных преступлений.