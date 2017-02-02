Чебоксары. Чувашия. Чувашская школьница выстрелила в своего сверстника из пневматической винтовки. Как сообщает следственное управление по республике, инцидент произошел в селе Хыркасы.

В воскресенье в школе проводились соревнования по военно-спортивному многоборью кадетских классов. Среди дисциплин значилась и стрельба из пневматической винтовки «МР 512». Перед началом состязаний для участников устроили пристрелку оружия. Не заметив, что в зоне поражения появился 11-летний мальчик, одна из школьниц выстрелила. Пуля угодила ученику в спину.

Мальчик сейчас находится в больнице. Состояние его здоровья оценивается как стабильное.

В школе начата доследственная проверка. К дисциплинарной ответственности уже привлечены директор Вурман-Сюктерской школы, его заместитель, а также два преподавателя этой и Чиршкасинской школы.