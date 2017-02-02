Москва. На судебное заседание о пропаже миллионов, пожертвованных на лечение Жанны Фриске, вызвали ее 3-летнего сына. Платон Шепелев, его бабушка Ольга Фриске, дед Владимир Фриске (Копылов) должны будут дать показания по иску Русфонда, пишет МК. Интересы мальчика представит его отец Дмитрий Шепелев.

На первое слушание никто из ответчиков не явился, поэтому Перовский суд Москвы продолжит подготовку к рассмотрению дела 28 февраля.

Напомним, что благотворительная организация Русфонд подала иск на наследников Жанны Фриске. С помощью Первого канала на ее лечение от рака было собрано 25 млн рублей. Однако, отчитавшись о трате только 3 миллионов рублей, певица скончалась. Деньги, которые должны были вернуться на счета фонда, исчезли.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин, из-за пожертвованных Фриске средств между родственниками разгорелся скандал. Вмешанным туда оказался и Платон, лицо которого отец тщательно скрывает.