Ижевск. Удмуртия. Радиостанция LOVE RADIO, которую уже слушают в 750 населенных пунктах России и стран ближнего зарубежья, скоро начнет вещать в Ижевске на частоте 97,8 FM. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал ее программный директор в Удмуртии Евгений Зимин.

LOVE RADIO – это зажигательное утреннее шоу «Красавцы», вечерний «Паранапрокат» и другие интересные передачи и программы. Ижевчане смогут передавать признания своим любимым в программе «Lovemessage», узнавать самые свежие новости мира шоу-бизнеса, политики, спорта, музыки, моды, интернета и киноиндустрии, всегда быть в курсе прогноза погоды и астрологического гороскопа.

LOVE RADIO – это отечественные и зарубежные хиты, которые занимают верхние строчки самых популярных чартов во всех странах мира.

Слушать новую станцию можно будет с помощью приложения Loveradio для iPhone, iPad и iPodTouch, на устройствах с операционной системой Android и WindowsPhone.

Девиз LOVE RADIO, под которым оно покоряет города и страны – «Радио Твоей Мечты!».

Позвоните по телефону 8 (3412) 77-01-17 и станьте спонсором запуска LOVE RADIO в Ижевске на частоте 97,8 FM.