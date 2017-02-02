Ижевск. Удмуртия. Шестеро жителей Удмуртии в январе пожаловались на действия коллекторов. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов, недовольство обратившихся вызывают многочисленные звонки.

«В случае если гражданин считает, что его права нарушены, ему необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением и обязательным приложением подтверждающих документов. В распечатке с детализацией звонков, необходимо отметить телефонные номера, с которых поступали звонки, либо смс-сообщения», - разъясняет заместитель главного судебного пристава Ольга Владыкина.

Напомним, именно на судебных приставов возложили обязанность за соблюдением закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», который вступил в силу 1 января 2017 года. Документ, в том чиле, регулирует деятельность коллекторских агентств.

На сегодняшний день в России зарегистрировали 41 коллекторское агентство, при этом на территории Удмуртии таких организаций нет.