Москва. Топ-менеджеры компании «Ренова» Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик останутся в заключении до мая. Такое решение сегодня, 2 февраля, принял Басманный суд Москвы, пишет Интерфакс.

Напомним, что Вайнзихер и Ольховик обвиняются в даче миллионных взяток бывшему руководству республики Коми. Следствие посчитало, что, выйдя на свободу, они могут угрожать свидетелям, например, своим подчиненным. Суд счел эти доводы убедительными и удовлетворил представленное ходатайство.

Обвиняемые и их защитники категорически возражали против продления ареста и просили избрать им более мягкую меру пресечения - залог или домашний арест. Однако, суд постановил продлить срок содержания под стражей Ольховика - до 5 мая, Вайнзихера - до 6 мая.

Отметим, что взяткополучатели следствием так и не установлены. Не указывается и точная сумма, что по мнению адвокатов, говорит о сфабрикованности дела.

Ранее сообщалось, что совладелец группы компаний «Ренова» Ольховик, глава энергохолдинга «Т Плюс» Вайнзихер и экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. По версии следствия они пытались тем самым получить более выгодные тарифы.