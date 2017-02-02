Москва. Вопрос о продаже акций ижевского концерна «Калашников» вынесли на рассмотрение наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Как пишет Взгляд, пакет в 26% минус одна акция предлагается продать частным инвесторам – президенту и совладельцу «Трансмашхолдинга» Андрею Бокареву и гендиректору «Калашникова» Алексею Криворучко.

Правление «Ростеха» соответствующее решение уже одобрило. Теперь данный вопрос предстоит рассмотреть наблюдательному совету госкорпорации. Если продажа будет одобрена, доля частных инвесторов в капитале «Калашникова» может быть увеличена до 75% минус одна акция, при этом Ростех сохранит блокирующий пакет.

Напомним, осенью 2013 года руководство Ростеха решило передать 49% акций «Калашникова» частным инвесторам – Алексею Криворучко и Андрею Бокареву, которые, по условию сделки, должны инвестировать 2,6 млрд рублей в развитие концерна.