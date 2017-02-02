Киев. Украина. Резкий скачок цен на продукты питания произошел на Украине. О росте инфляции в сети сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей страны Алексей Дорошенко, пишет Взгляд.

Эксперт полагает, что заложенный правительством Украины показатель годовой инфляции 8% может быть достигнут уже в марте. Он отметил, что, по данным Госкомстата и по оценке экспертов ассоциации, в январе 2017 года сильнее всего подорожали овощи - картофель на 16%, морковь - на 9%, свекла - на 8%. Также прибавила в цене на 8% капуста, лук - на 4%.

Существенно выросла стоимость молочных продуктов (сыра, сметаны, молока). Кроме того, впервые за долгое время начал дорожать хлеб.

По мнению Дорошенко, причинами скачка инфляции стали рост тарифов на отопление и электричество, повышение минимальной заработной платы, а также увеличение цен на муку и зерно.

В сентябре сообщалось, что жители Украины стали хуже питаться и все больше экономят на еде, продажи продовольствия в стране за первую половину 2016 года упали на 20%.

По итогам 2016 года инфляция на Украине составила 12,4%, по итогам 2015 года - 43,3%, по итогам 2014 года - 124,9%. При этом в 2013 году был отмечен рост цен на 0,5%, а в 2012 году вовсе отмечалась дефляция.