США. Личный телефон Адольфа Гитлера будет выставлен на продажу. Аукцион пройдет в феврале этого года в США, пишет Газета.ру.

Аппарат обнаружили в 1945 году в бункере главы Третьего рейха. Все это время он хранился в доме британского офицера Ральфа Рейнера, а после его смерти перешел к сыну.

Телефон уже называют одним из самых разрушительных видов оружия XX века, поскольку именно с его помощью Гитлер мог передавать последние приказы Второй мировой войны.

Об аппарате известно, что он произведен компанией Siemens. Стоимость артефакта оценивается 200-300 тыс. долларов.