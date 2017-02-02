Ижевск. Удмуртия. Сегодня правоохранители Удмуртии задержали двоих чиновников регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Их заподозрили во взятке. Сейчас следователи готовят предъявить обвинением сотрудникам дорожного ведомства. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 2 февраля 2017 года

Смертельное ДТП:

Человек погиб на трассе Ижевск-Ува при столкновении легковушки и большегруза. «Лада-Гранта» с женщиной за рулем пошла на обгон, но не успела завершить маневр и столкнулась с фурой. Водитель скончалась на месте.

Отголоски пожара:

«Ижтрейдинг» заплатит штраф в 85 тысяч рублей после пожара на складе. Как рассказала руководитель госинспекции труда Удмуртии, компания нарушала трудовое законодательство.

Назначение вице-премьера:

Госсовет Удмуртии вновь рассмотрит кандидатуру Рафиса Касимова на пост зампреда правительства. Вопрос об этом могут внести в повестку ближайшей сессии парламента, 9 февраля.

Решение тренеров:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева пропустит чемпионат мира 2017 года. Тренерский штаб сборной России не включил стреляющую лыжницу в состав команды. Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля в Австрии.

Задержание чиновников:

Двух чиновников Миндортранса Удмуртии подозревают во взятке. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания вместе с посредником. Следователи готовят материалы обвинения. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.