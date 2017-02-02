Ижевск. Удмуртия. Два спортсмена из Удмуртии завоевали медали первого дня лично-командного чемпионата МВД России по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.

Спортивное мероприятие прошло на базе лыжного комплекса имени Галины Кулаковой в пригороде Ижевска. Участников соревнований поприветствовал министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

Александр Первухин поприветствовал участников спортивного чемпионата МВД России

В лыжной гонке на 5 км среди женщин победу одержала представительница МВД по Удмуртии Екатерина Воронцова. Еще один сотрудник республиканской полиции – Виталий Чернов получил «бронзу» в 15-километровой гонке среди мужчин в возрасте 35-39 лет.