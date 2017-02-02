Ижевск. Удмуртия. Руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина рассказала в проекте «Кофемолка» о своих ощущения при первом посещении Ижевска и как они изменились сегодня. Кроме того, она поведала ведущему – художнику и политику Энвилю Касимову – о своих литературных пристрастиях, уральских корнях, влиянии смены фамилии на жизнь и, конечно же, любимом кофе.

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Кофемолка - выпуск 28: Алла Шумихина в гостях у Энвиля Касимова