Ижевск. Удмуртия. В Православии 3 февраля – день памяти преподобного Максима Грека. Это известный русский православный публицист, литератор и переводчик. В этот же день отмечают день ангела обладатели имени Максим, пишет Astromeridian.

Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы. Пирогами угощали членов семьи, нищих и просто добрых людей.

3 февраля старались сходить в церковь и помолиться о мире и помощи в сложной ситуации. Кроме того, было принято мириться с теми, с кем произошла ссора.

Считается, что если в этот день помолиться Максиму Греку за дорогого человека, то все в его жизни будет хорошо. Молитва защитит от беды и подарит надежду на будущее. Часто этому святому молились девушки на выданье без приданого, сироты, обездоленные люди.

Говорили, что 3 февраля при наличии неразрешимой проблемы можно пойти в лес, отыскать там березу и прислониться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Считается, что по дороге назад верное решение обязательно найдется.

Народные приметы на 3 февраля:

1. Если на Максима через тучи видна Луна – это к хорошему урожаю пшеницы.

2. Ясное небо на Максима – пустые амбары будут.

3. Ясная погода 3 февраля – жди затяжных морозов.

4. Если супруги возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева, которое растет в их дворе, то это сулит им процветание и счастье.

5. Если Луна 3 февраля скрыта за облаками, быстро плывущими по небу – жди хорошего урожая.

6. Если на Максима запланированная встреча не состоялась, значит, это к добру – говорят, что Бог от чего-то худого отвел.

7. 3 февраля рождаются прекрасные семьянины и хозяйки.

8. В ночь на Максима можно привязать кнут и рукавицы к лошади – чтобы домовой на нее не садился. В этот день ходили на конюшню и проверяли летнюю упряжку – считалось, что чинить ее нужно именно 3 февраля.

9. На Максима, 3 февраля, если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется.