Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 3 февраля, впереди один рабочий день, за которым последуют два выходных. Синоптики обещают сегодня переменную облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -11 -16 градусов Цельсия. Информагентство «Сусанин» предлагает обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.

Вклады населения в Удмуртии продолжают расти, но заметно медленнее, чем раньше, сообщает «Удм-инфо». Как следует из официальной статистики Центробанка, за 11 месяцев 2016 года банковские накопления жителей региона увеличились на 8% и достигли 124,6 млрд рублей. Издание разбиралось куда и на какой срок вкладывать средства. Мнения экспертов разошлись. Не исключено, что тенденция снижения доходности банковских вкладов продолжится и в 2017 году.

«Мы предполагаем, что при нейтральном сценарии, предполагающем консолидацию в ценах на нефть и на российском валютном рынке, ЦБ может пойти на снижение ставки до 8%, чему будет способствовать дальнейшее снижение инфляции», - сказал один из опрошенных экспертов.

В четверг в республике вспоминали защитников Сталинграда. 74 года назад — 2 февраля 1943 года завершилось самая кровопролитная битва второй мировой. Она длилась почти 200 дней. Тысячи уроженцев Удмуртии сражались за Сталинград. Сегодня участников того сражения осталось очень мало, передает «Моя Удмуртия».

«С первого в ночь и до середины дня работали. Ну как работали — убивали немцев, которые сидели, и бой закончился где-то к обеду. Приехал старшина, привёз нам горячей каши. Гречневую с тушёнкой. Раз мы за неделю горячего поесть, не успел я проглотить 3 ложки каши, вдруг страшный удар. По накату, и больше я ничего не помню», - рассказал о последних днях битвы за Сталинград участник Великой Отечественной войны Герман Суслов.

02 02 17 В Удмуртии вспоминают защитников Сталинграда

Жителей и гостей Ижевска попросили не портить ледяные скульптуры, появившиеся в городе во время фестиваля, пишет «Комсомольская правда». Не стоит влезать на них и наклеивать монеты. Это не только портит внешний вид произведений искусства, но и ведет к преждевременному уничтожению ледяных фигур. Кроме того, вандалы сломали некоторые скульптуры на площадке у родника имени Пригова.

Московские специалисты рассказали, как в ижевском зоопарке создать условия для размножения львов. Об этом также сообщает «Комсомолка». Недавно руководство нашего зоопарка поделилось с москвичами проблемой - уникальные обитатели, львы Оскар и Эмили никак не торопятся завести потомство.

Власти Удмуртии прокомментировали выявленные Государственным контрольным комитетом республики нарушения в части эффективности расходования бюджетных средств управляющей компанией «Удмуртский машиностроительный кластер», пишет «День.орг». Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 41,8 млн рублей, выразившиеся в длительном неиспользовании (неэффективном использовании) бюджетных средств.

«В кластере 63 предприятия, и, конечно, говорить, что он все свои функции уже выполняет, очень и очень рано, но по проверке Контрольного комитета со многими вещами я согласен. Я думаю, что это неопытность руководителей и кластера, и министерства (промышленности и торговли — прим. ред.). Мы на своих совещаниях предупреждали о том, что все должно быть в пределах действующего законодательства. Я там криминального ничего не вижу, и Разумкову (министр промышленности и торговли Удмуртии — прим. ред.) уже поручение дано формализовать все так, чтобы претензий не возникало», - рассказал и.о. вице-премьера Рафис Касимов.

При подготовке обзора использованы материалы: Удм-инфо, Моя Удмуртия, Комсомольская правда, День.орг.