Воткинск. Удмуртия. С 16 февраля в Воткинске начнут снижать уровень воды в городском пруду. Об этом сообщает сайт администрации муниципального образования.

«1 апреля 2017 года будет осуществляться предполоводное понижение уровня воды в Воткинском пруду с интервалом 1-2 см в сутки», - говорится в сообщении.

Это ежегодное мероприятие проводится с целью предотвращения переполнения водоёма паводковыми водами до того, как начнется массовое таяние снега.

В связи с этим на льду пруда возможно образование трещин и промоин. Жителям города следует проявлять осторожность при выходе на лед.