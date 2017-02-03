Волжск. Марий Эл. Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли волжскую «Ариаду-НХ». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из столицы Удмуртской Республики.

В первом периоде подопечные Сергея Душкина смогли отличиться дважды. Результативными действиями отметились Денис Полюдов и Никита Панасенко.

Во втором игровом отрезке коллективы обменялись забитыми шайбами. В составе хозяев льда отличился Кирилл Дьяков, у «сталеваров» успех праздновал Никита Реунов.

В заключительной 20-минуте «Ижсталь» укрепила лидерство благодаря голу Антона Кочурова и довела поединок до уверенной победы. Итог – 4:1 в пользу «сталеваров.

«Сегодня, очевидно, что не очень удачно сыграл вратарь соперника. Но тем не менее хочу отметить неплохую игру нашей команды. По сопернику могу сказать, что хорошая организованная команда, подбор игроков. Хоть и молодые ребята, но достаточно обученные и видна работа. Понятно, что начало было провальное, но я думаю, что не свое место занимает «Ариада-НХ», очень неплохой коллектив. А своих ребят и болельщиков поздравляю с победой», - приводит слова главного тренера «Ижстали» Сергея Душкина официальный сайт «сталеваров».

На данный момент клуб из Удмуртии занимает 19 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги, имея в своем активе 64 очка. По итогам регулярного чемпионата борьбу в серии плей-офф за кубок Братины продолжат 16 лучших команд.