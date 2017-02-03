Можга. Удмуртия. Похитившая младенца 19-летняя жительница Можги может отправиться на принудительное лечение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, уголовное дело направили в районный суд.

В ходе расследования правоохранители установили, что 24 ноября 2016 года обвиняемая похитила ребенка из палаты соматического отделения Можгинской районной больницы. Девушка хотела оставить младенца себе, выдавая его за своего.

Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека», - прим. ред.).