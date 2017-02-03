Тегеран. Иран. Суд в Иране вынес приговор, связанный с ослеплением подсудимой. Таким образом женщина поплатится за то, что облила другую кислотой, пишет Взгляд.

Издание отмечает, что решение было принято в соответствии с действующим в шариатском праве принципом «талиона». Этот закон в исламской республике был закреплен в качестве юридической нормы после революции 1979 года. Согласно данному правилу, наказание для преступника должно воспроизводить вред, который был причинен его жертве.

Поводом для разбирательства стало то, что подсудимая два года назад напала на женщину в городе Махшехр. За свое преступление ей не только придется простится с одним глазом, но и отбыть 7-летний тюремный срок, а также выплатить пострадавшей отступные.

Согласно иранским законам, физическое наказание может быть заменено другой мерой по настоянию родственников подсудимого.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», на Иран приходится 89% всех смертных казней в мире.