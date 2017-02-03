Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по адресу Сабурова, 13, где в четверг, 2 февраля, произошел порыв, продолжают работать аварийные бригады. Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Сусанин» пресс-секретарь «Ижводоканала» Елена Торова, на месте произошло повреждение магистрального трубопровода.

«У нас бригада работала уже 15 часов и сейчас продолжает работать. Многоквартирный дом Сабурова, 13 была отключена система водоснабжения в 19:00 2 февраля, но мы организовали альтернативное водоснабжение и к 20:00 для жителей была доставлена емкость с водой», - сказала Торова.

Она также добавила, что полностью водоснабжение планируют восстановить в течение двух часов.

«В ближайшее время начнем работу по благоустройству придомовой территории: там песочком будем посыпать. Улицы уже посыпали», - уточнила пресс-секретарь.

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