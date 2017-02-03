Кировская область. Киров готовится к рекордному половодью. Предупреждение о предстоящем паводке на своем сайте опубликовала администрация города.

По словам начальника МБУ «Кировское управление гражданской защиты» Михаила Вохмянина, вода может подняться до уровня, который последний раз был зарегистрирован почти 40 лет назад. «В 1978-1979 годах в Кирове были аналогичные природные условия: снежная и морозная зима, за которой последовал паводок с подъёмом воды в Вятке до отметки 638 см», - отметил он.

В преддверии таяния снега кировские власти начали готовить резерв материальных и денежных ресурсов. Также в городе составляют уточненные планы разлива рек. «С автоперевозчиками города будут заключены договоры на перевозку эвакуируемого населения и домашних животных из зон возможного затопления», - сообщил Вохмянин.

Кроме того, план мероприятий в период половодья предусматривает круглосуточное дежурство спасателей, определение мест для причаливания лодок и организацию медицинского обслуживания попавших в зону паводка.