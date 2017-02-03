Ижевск. Удмуртия. Министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии, член президиума правительства региона Иван Новиков празднует День рождения. В пятницу, 3 февраля, ему исполнился 41 год.

Также сегодня поздравления принимают:

- заместитель главы администрации Юкаменского района Дамир Касимов, родившийся в 1980 году;

- директор Физико-технического института Уральского отделения Российской академии наук Владимир Ладьянов, ему сегодня исполнилось 68 лет;

- заместитель начальника управления по внутрене политике – начальник отдела информационно политики управления по внутренней политике администрации главы и правительства Удмуртии Владислав Шихов, родившийся 3 февраля 1972 года.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам всяческих благ и успехов.