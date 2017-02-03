Москва. Следователи задержали сотрудника частного охранного предприятия, выпустившего собак на пожилую женщину. Об этом на официальном сайте сообщает Следственное управление СК России.

Сейчас охранника допрашивают следователи, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что трагедия произошла 2 февраля на территории госучреждения по улице Казакова в Москве. Сотрудники ЧОПа использовали для его охраны четырех собак. Накануне они также выпустили животных, но не убедились, что поблизости нет людей. Через некоторое время на месте была обнаружена женщина 1937 года рождения с множеством рваных ран от зубов собак.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).