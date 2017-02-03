Алма-Ата. Казахстан. Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева заняла второе место в спринтерской гонке на всемирной Универсиаде в Казахстане. Это третья медаль для представительницы родникового края на этих соревнованиях.

Победительницей гонки стала еще одна россиянка Мария Давыденкова, которая пробежала 1,1 км трассы в финальном забеге за 3 минуты 18 секунд. Васильева отстала от партнерши по команде на 2,4 секунды.

«Бронза» досталась Анне Стоя из Казахстана.

Напомним, ранее Васильева завоевала «золото» в гонке классическим стилем, а затем финишировала второй в гонке преследования.