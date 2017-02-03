Монреаль. Канада. В Канаде вновь произошла антимусульманская акция. Неизвестные забросали яйцами мечеть в городе Монреаль провинции Квебек, сообщает РГ.

В исламском центре, известном под названием Хадиджа Масджида, в результате нападения было разбито стекло. Сейчас проводится расследование инцидента, которое местные правоохранители квалифицировали как акт вандализма на почве религиозной нетерпимости.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», 29 января этого года несколько вооруженных людей ворвались в мечеть в Квебек-Сити. 27-летний Александр Биссоннетт начал стрелять в прихожан, 6 из которых погибли и 18 были ранены. Преступник впоследствии сдался полиции.