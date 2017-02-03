Ижевск. Удмуртия. Полеты между Ижевском и Нижним Новгородом возобновят 7 февраля. Как сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино, рейсы будет выполнять компания Dexter (АО «Авиа Менеджмент Груп»).

«Рейсы <…> будут выполняться три раза в неделю. В Ижевск можно будет улететь с 7 февраля по вторникам, четвергам и субботам», - отмечается в сообщении.

На сайте компании значится, что из Нижнего Новгорода в Ижевске самолеты будут вылетать в 07:30, а в обратный путь отправляться в 11:20 (по местному времени). Стоимость билета составляет около 7 641 рубль.

Кроме того, компания в феврале возобновит полеты в Пермь и Ульяновск. Перевозить пассажиров на маршрутах будет одномоторный турбовинтовой самолёт «Пилатус» (ПС-12) вместимостью 9 человек.