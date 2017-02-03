Ижевск. Удмуртия. Грузовик «Урал» протаранил легковушку на 263 км трассы «Елабуга – Пермь» в Игринском районе Удмуртии. Как рассказали ИА Сусанин в первом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 2 февраля.

24-летний водитель «Урала» врезался в ехавший перед ним «ВАЗ». В результате столкновения погиб 46-летний пассажир легкового авто. Водитель машины получил травмы и скончался по пути в больницу.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ДТП.