Ижевск. Удмуртия. Трамвайные пути построят на проспекте Калашникова в Ижевске. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

«По проспекту Калашникова мы предусматриваем движение трамвая. Безусловно это большие вложения», - отметил Владимир Нестеренко.

В данный момент идёт подсчёт количества участков, на которых разместятся трамвайные пути.

«Те земельные участки, которые попадут в этот коридор, по проектной документации будут подлежать изъятию методом выкупа по оценочной стоимости, по рыночной цене», - сказал Нестеренко.

По слова Нестеренко, это 330 частных земель и 250 участков под частное строительства. На выкуп земель необходимо порядка 1,5 - 2 млрд рублей.

Строительство путей на этом участке входить в программу разработки стратегии городского электротранспорта на 2017 - 2020 годы, которая направлена на развитие инфраструктуры города.