Москва. Министерство транспорта России предложило продавать речные порты и причалы страны по цене 1 рубль. В план приватизации ведомство готово включить заброшенные объекты.

Проект поправок в Кодекс внутреннего водного транспорта и в закон о приватизации уже опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. По нему сейчас открыто обсуждение.

Минтранс уточняет, что продажа неиспользуемых сооружений по символической цене поможет упростить и ускорить введение их в оборот. В ведомстве подчеркнули, что гидротехнические сооружения, перегрузочные комплексы, причалы и прочее имущество должны использоваться исключительно для судоходства. Срок выполнения условий конкурса ограничен 5 годами.