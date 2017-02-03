Ижевск. Удмуртия. Коммунальщики завершили ремонтные работы на месте порыва трубы на улице Сабурова в Ижевске. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на устранение проблемы понадобилось 15 часов.

По информации администрации, заявка о повреждении трубопровода поступила от «Ижводоканала» 2 февраля в 16:45.

«Аварийно-восстановительные работы велись на протяжении 15 часов в непрерывном режиме. В ликвидации аварийной ситуации была задействована бригада из 10 специалистов и 5 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

В результате аварии, многоквартирный дом на улице Сабурова, 13 отключили от системы водоснабжения, а к 20:00 для жителей организовали подвоз питьевой воды.

«Горячее водоснабжение и отопление не отключались. В 10:00 3 февраля аварийно-восстановительные работы завершены, водоснабжение восстановлено потребителям в полном объёме», - сказано в сообщении администрации города.

Напомним, накануне вечером жители города в соцсетях опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых было видно затопленные улицы в районе Автозавода.

02.02.2017 Последствия потопа на Автозаводе (Ижевск)